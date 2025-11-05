Regresé a las calles para legislar en favor de la gente: Diputada Joss Vega

Comprometida con la rendición de cuentas y la transparencia en el cargo que la ciudadanía le confío, la diputada local del Distrito 15, Joss Vega, entregó en días pasados al Congreso del Estado su Primer Informe de Actividades Legislativas en el que destaca el haber regresado a las calles para legislar en favor de la gente.

Tal como se comprometió previo a rendir protesta, su agenda legislativa ha estado enfocada en mejorar las condiciones de vida de las mujeres presentando diversas iniciativas como la que busca tipificar la violencia digital, la que pretende castigar a los agresores que incumplan con las órdenes de protección, la que plantea que se les brinde información sobre la donación de leche o inhibición de lactancia materna en casos de muerte gestacional o la que fue enviada al Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal del Trabajo a fin de otorgar permisos laborales con goce de sueldo para la realización de estudios médicos que permitan detectar a tiempo el cáncer de mama y cervicouterino.

Igualmente destacan las propuestas que pretenden prevenir el maltrato animal, la que busca fortalecer las estrategias para evitar el matrimonio infantil forzado, y la que impulsa un mejor desarrollo en la entidad.

En este primer año, la integrante del Grupo Parlamentario del PAN, impulsó el Programa JOSSÍESTOY en tu Colonia desarrollando 5 Ferias de Servicios en las colonias Nombre de Dios, Saucito, Las Granjas, Unidad Vallarta y 2 de Junio en donde se ofrecieron más de 4,000 servicios como atenciones médicas, cortes de cabello y convenios con el pago del Predial y del agua, beneficiando así a 1,600 familias. También encabezó recorridos con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

De la misma manera, atendió las necesidades de albergues, Casas Hogar, Centros de Rehabilitación y Centros Comunitarios. Su oficina se mantuvo siempre de puertas abiertas logrando atender a más de 7,400 familias. Fue pieza clave en la gestión realizada con Rewo, Canal 44, COESVI, CMIC y CANTABRIA para la remodelación de una vivienda en la colonia Nombre de Dios. Acompañó a personas en situación vulnerable en las fiestas decembrinas, festejó a 1.000 infantes el Día de la Niñez, y 300 mamás el Día de las Madres.

Ante las lluvias torrentes que sorprendieron a la capital durante los meses de mayo y junio, Vega Vargas abrió su oficina como centro de acopio logrando recibir y entregar más de 100 kits de limpieza donados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), así como muebles, ropa y alimentos no perecederos que fueron compartidos por la ciudadanía. Asimismo, gracias al apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y del Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV) se armaron 100 costales con arena que evitaron que el agua entrara a los hogares.

Consciente de lo imprescindible que es mantenerse en comunicación con los diferentes sectores de la sociedad, a lo largo de este año sostuvo diversas reuniones para concretar las gestiones solicitadas por la gente de su Distrito y para supervisar las obras públicas como parte de su tarea como presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana.

Para dar a conocer los medios por los cuales la pueden contactar y para poder atender las necesidades de manera más rápida y precisa, abrió en conjunto con la diputada Federal, Rocío González, su casa de enlace ubicada en la calle Ignacio Allende 801 colonia Centro. De la misma forma, echó a andar el programa de Casas de Enlace en colonias, ubicando la primera en la Junta de los Ríos y que busca unir a las comunidades y fortalecer los lazos entre colonos.