Limpia MU las calles tras festejo de Día de Muertos

Tras los festejos por el Día de Muertos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, retiró un estimado de 52.1 toneladas de basura de los cuatro panteones municipales, así como la Feria del Hueso que se instala en la colonia San Jorge, en las afueras del cementerio uno y dos.

Lo anterior, en un trabajo que comprendió desde el viernes 31 de octubre cuando comenzó el incremento en la afluencia de ciudadanos, hasta el lunes 3 de noviembre, cuando dejaron de asistir a los panteones.

De los panteones uno y dos, se retiraron un estimado de 13.8 toneladas de basura generada por los asistentes, mientras que de la feria del hueso un total de 30.8 toneladas, mientras que del cementerio tres y cuatro un estimado de 7.5 toneladas.

Es importante mencionar que, en total, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre, se recibieron alrededor de 89 mil 59 visitantes, tan solo el Día de Muertos, se registró una afluencia estimada de 69 mil 054 ciudadanos que acudieron a los cuatro panteones municipales.