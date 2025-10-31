Se corona IMSS Chihuahua campeón en basquetbol juvenil en Juegos Nacionales ODEIMSS 2025.

Los jóvenes chihuahuenses refrendaron el título de campeones en la rama varonil, en la categoría 2010-1011, obtenido desde hace 13 años consecutivos; son alumnos del Centro de Seguridad Social (CSS) Chihuahua.

El Instituto les reconoce su gran esfuerzo, tenacidad y dedicación, así como el acompañamiento de sus padres, al poner en alto el nombre del Estado en esta competencia nacional.

Jóvenes de entre 14 y 15 años se coronaron campeones en los juegos nacionales ODEIMSS 2025, representando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua, en evento que se llevó a cabo del 5 al 11 de octubre del presente año, en las instalaciones del Centro Vacacional Oaxtepec, del estado de Morelos.

Este evento, realizado año con año por el IMSS para impulsar la cultura de la salud, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo, reunió a participantes de todo el país en diversas categorías deportivas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua fue representado por jóvenes deportistas en la disciplina de baloncesto 5X5 Varonil, compitiendo en las categorías (2010–2011), en donde refrendaron el título nacional de campeones, obtenido desde hace 13 años consecutivos.

El equipo está integrado por Martín Alexis Gándara Espino, Ángel Antuan González Espino, Carlos Santiago Palacios Quintana, Erick Gabriel Loya Rico, Emmanuel Fernando Olivas Acosta, Tristán Leonardo Panduro Gómez y Derek Daniel Cervantes Romo, quienes estuvieron a cargo del profesor de educación física del Centro de Seguridad Social (CSS) Chihuahua, licenciado Sebastián Elías de León Rueda.

El IMSS Chihuahua realizó un ameno convivio en donde asistieron con sus padres, en el que se reconoció su esfuerzo, dedicación y tenacidad en el basquetbol, que es emblema del deporte en el estado.

Lo anterior estuvo a cargo del titular de la Institución en la entidad, doctor José Antonio Zamudio González, quien resaltó este importante logro como un esfuerzo familiar e impulso en la formación de cada uno de estos jóvenes.

“Sabemos que estos juegos fueron una oportunidad para crear momentos inolvidables y fortalecer lazos de amistad y compañerismo. Con su esfuerzo y dedicación, estoy seguro, que alcanzarán cualquier meta que se propongan”, resaltó.

El doctor Zamudio González manifestó que para el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua “es un orgullo verlos coronarse campeones y haber refrendado su título, el cual han obtenido en varias ocasiones en esta contienda nacional”.

“Nuestro compromiso es seguir impulsado el deporte y la sana convivencia, con acciones realizadas en este Centro de Seguridad Social de Chihuahua, que durante varias décadas ha sido cuna de grandes deportistas”, dijo.

En su participación, la titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, doctora Beatriz Villasana Luna, les expresó su admiración y su reconocimiento por este importante logro.

“A los padres de familia, les agradezco profundamente su compromiso, sacrificio y sobre todo la confianza que nos brindaron en esta edición de esta jornada deportiva. Su aliento y su presencia son fundamentales para el éxito de estos talentosos atletas. Juntos, formamos parte de una comunidad que valora el deporte y fomenta la sana competencia”, añadió.

“Estos jóvenes demostraron su máximo potencial en esta competencia, no sólo exhibiendo habilidades deportivas excepcionales, sino también promoviendo los valores de compañerismo y espíritu deportivo que son tan emblemáticos para el IMSS”, concluyó.