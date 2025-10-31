Firma ICHMujeres compromiso para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres.

HomeLocalFirma ICHMujeres compromiso para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres.
El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) firmó un acuerdo con titulares de las dependencias y organismos empresariales, para la activación del Grupo Estatal de Empoderamiento Económico de las Mujeres (GEEEM).

El convenio tiene como objetivo impulsar acciones para la igualdad sustantiva y la autonomía económica de las mujeres, la elaboración del Plan de Trabajo anual y el manual operativo, dar seguimiento a los avances y difundir las prácticas que promuevan la igualdad sustantiva.

Raquel Bravo Osuna, titular del ICHMujeres, destacó que este grupo busca atender las causas estructurales de la desigualdad y la violencia de género.

Además de trabajar en la reducción de las brechas salariales, promoción de empleos dignos, el fortalecimiento del emprendimiento femenino y ampliar el acceso a fuentes de financiamiento.

Como parte del evento se presentó la Conferencia magistral “Análisis de las Causas de la Brecha de Ingresos entre Mujeres y Hombres en Chihuahua y Propuestas para la Acción”, por José Christian Hernández, asesor en Políticas Públicas para la Atención y Erradicación de la Violencia de Género.

Al acto acudieron además Rafael Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, y coordinador General del GEEEM; Ulises Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico.

Además de Liliana Núñez Santini, titular del Comité de Mujeres Industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y Patricia Martínez Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Chihuahua.

