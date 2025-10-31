Entrega de tinacos y garrafones en la comunidad de Altavista.

Camargo, Chih. — El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Arturo Zubía Fernández, realizó la entrega de 50 tinacos y 15 garrafones de agua en beneficio de las familias de la comunidad de Altavista, reafirmando su compromiso con el acceso al agua potable y la mejora de la calidad de vida de las comunidades del Distrito XX.

Durante el evento, el legislador destacó la importancia de continuar impulsando acciones que fortalezcan los servicios básicos y contribuyan al bienestar de las familias.

“Hoy damos un paso más hacia el acceso digno y seguro al agua. Este es el resultado del trabajo en equipo entre autoridades y la propia comunidad, que siempre busca salir adelante”, expresó Zubía Fernández.

Esta entrega fue posible gracias al respaldo del director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, y del presidente del Comité del Agua en Altavista, Joaquín Delgado, quienes han colaborado de manera cercana para atender las necesidades de la comunidad.

El diputado reiteró su compromiso de seguir gestionando recursos y programas que permitan mejorar la infraestructura y los servicios en beneficio de las familias del distrito.