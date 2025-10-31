Celebra Estado Día de Muertos con festival de música en Palacio de Gobierno.

-“Coco, el musical”, “Recordando a los grandes de México” y “La vida y la muerte: un concierto para recordar” integran el programa

El Gobierno del Estado invita al público en general al festival musical que se efectuarán este fin de semana, como parte de los festejos por la Conmemoración del Día de Muertos denominados “Raíces y recuerdos: Camino al Mictlán”.

Todas las presentaciones se efectuarán en el patio central de Palacio de Gobierno, con entrada libre.

El viernes 31 de octubre se ofrecerá el espectáculo “Coco, el musical”, por parte de la compañía de teatro Chacachachán, con funciones a las 19:00 y a las 21:00 horas.

El sábado primero de noviembre deleitarán a la concurrencia Los Titos y el Mariachi Juvenil 2000, con el concierto “Recordando a los grandes de México”, a las 18:00 y las 20:00 horas.

El domingo 2 de noviembre, la Banda de Música de Gobierno del Estado presentará “La vida y la muerte: un concierto para recordar”, también a las 18:00 y a las 20:00 horas.

De igual manera, se hace una invitación a la ciudadanía a visitar la exposición de perros xoloitzcuintles situada en la Plaza del Ángel, que da inicio el recorrido de la escenificación del Mictlán, que es la ruta que siguen las almas para llegar al inframundo, según la cosmovisión mexica.

Este viaje tiene una duración de cuatro años y consiste en cruzar nueve niveles, en el que el can es la guía de las almas.

Este montaje se exhibe desde el 27 de octubre y estará disponible hasta el 2 de noviembre, en un horario de las 14:00 a las 22:00 horas.