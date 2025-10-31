Anuncia SDHyBC última entrega regional de apoyos alimentarios a personas mayores y con discapacidad.

-Con el programa NutriChihuahua, se ha otorgado seguridad alimentaria a 1,926 familias de la región sur

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevará a cabo la última entrega de apoyos NutriChihuahua a los adultos mayores y personas con discapacidad, inscritos en el padrón de beneficiarios de los municipios de Coronado e Hidalgo del Parral.

Amín Corral, delegado de la SDHyBC en la zona sur, detalló que mediante esta estrategia se ha logrado impactar a más de 1,900 familias en esta región, con 3 mil 852 apoyos.

Informó que las brigadas acudirán el próximo 7 de noviembre a Coronado, mientras que en Parral las actividades serán el 18 del mismo mes para atender a las personas mayores, y el 19 a las personas con discapacidad.

Las jornadas se realizarán en los lugares de costumbre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

Corral afirmó que de esa manera la dependencia concluye la entrega anual de paquetes alimentarios del programa NutriChihuahua impulsado por la gobernadora Maru Campos, para brindar atención prioritaria a los grupos en condición de vulnerabilidad.

Indicó que en el transcurso del presente año, dichos apoyos se dispersaron en los municipios de Hidalgo del Parral, Huejotitán, El Tule, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros, allende, Valle de Zaragoza, López y Coronado, para cumplir oportunamente con la meta establecida.