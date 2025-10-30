En México ya no hay espacio para la impunidad: Abelardo Valenzuela en la 8ª Cumbre de la CONAFA
Durante su participación en la Octava Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), el Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, hizo un llamado frontal a los legisladores federales, diputados y senadores, para homologar los delitos por hechos de corrupción, los criterios y fortalecer el marco legal punitivo en materia de combate a la corrupción en todo el país.
En su mensaje destacó que en México ya no hay espacio para la impunidad, por lo que se debe a cerrar los caminos a la corrupción, con acciones firmes como las que se han hecho en Chihuahua! Y que nos lleven a instituciones sólidas para bien de todos los mexicanos, enfatizó el Fiscal Anticorrupción de Chihuahua ante representantes del Congreso de la Unión y fiscales de todo el país.
De la misma manera enfatizó que el combate a la corrupción y la impunidad sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda pública nacional, por lo que urgió a las autoridades a asumir esta responsabilidad como una tarea compartida, histórica y sin excepciones.
Valenzuela Holguín expuso tres ejes prioritarios para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción:
- Garantizar la autonomía real de las Fiscalías Anticorrupción en las entidades federativas, para blindarlas de injerencias políticas y dotarlas de recursos y liderazgo profesional con resultados.
- Crear una Ley General que homologue los delitos por hechos de corrupción, con sanciones efectivas, reparación del daño y la imprescriptibilidad de delitos graves como el peculado agravado y el enriquecimiento ilícito tal y como ya existe en Chihuahua.
- Fortalecer las facultades de investigación en delitos financieros, mediante cooperación nacional e internacional y el uso de herramientas modernas para rastrear la ruta del dinero y que nadie quede impune en el lavado de activos.
Durante la Cumbre, el Fiscal chihuahuense insistió en la necesidad de coordinación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como entre los órdenes de gobierno, a fin de construir un frente común que cierre los espacios a la corrupción y consolide instituciones sólidas, autónomas y eficaces.
Finalmente, Valenzuela agradeció la participación de los legisladores federales presentes —el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, el Senador Emanuel Reyes Carmona, el Diputado Javier Herrera Borunda y el Diputado Juan Carlos Romero Hicks—, reconociendo su disposición al diálogo y al trabajo conjunto para fortalecer el Estado de Derecho y erradicar la impunidad en México.
Por último puntualizó que, “La corrupción se combate con convicción sin titubeos y con estricto apego a la ley, nadie en México desea un sistema de cleptocracia, por eso todos y todas actuemos en consecuencia con sentido de responsabilidad en este momento histórico que vive el País” finalizó el Fiscal Abelardo Valenzuela.