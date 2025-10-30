Celebrará el Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026 su 30 aniversario con 100 eventos

Para celebrar el 30 aniversario de la creación del Festival de Turismo y Aventura (FITA), la Secretaría de Turismo informó que para la edición del año entrante, se proyecta la organización de al menos 100 eventos a desarrollarse en gran parte del estadoAl dar a conocer los pormenores de la convocatoria para participar en la edición 2026, el subsecretario de Turismo, Orlando Barraza, dijo que está tendrá vigencia del 5 de noviembre al 12 de diciembre, por lo que invitó a organizadores, deportistas, instituciones y público en general a registrar sus proyectos.

El FITA Chihuahua surgió en 1997 con el propósito de atraer visitantes a Creel durante temporadas de baja afluencia turística. Con el paso del tiempo evolucionó al pasar de tres eventos iniciales (el Ultramaratón de los Cañones, el Triatlón Cross Creel y La Onza), a una red de más de 90 actividades, distribuidas en más de la mitad del territorio estatal.Actualmente, el FITA es único en su tipo a nivel nacional, al desarrollarse durante todo el año, lo que representa un impacto económico y social en las regiones donde se lleva a cabo.

A la fecha, el Festival reúne más de 13 disciplinas, entre las que destacan:

•⁠ ⁠Trail running, con eventos como el Ultramaratón Caballo Blanco, Ultramaratón de los Cañones y Chihuahua by UTMB

•⁠ ⁠Ciclismo de montaña, ruta y gravel, con competencias como El Chupacabras, La Onza, Reto Cusi y La Vuelta Delicias

•⁠ ⁠Carreras pedestres como el Maratón Internacional de Juárez y los 10K Namúrachi

•⁠ ⁠Rutas de vehículos todo terreno y motociclismo, cabalgatas, pesca deportiva, rallys, escalada, tiro con arco y triatlón, entre otrasPara mayor información sobre la convocatoria y el calendario de actividades, se invita a seguir las redes oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.