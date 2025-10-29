Refuerza DIF Municipal acciones de protección y prevención para NNA

El Gobierno Municipal, a través del DIF, da a conocer los resultados de las acciones emprendidas por la Dirección de Protección Familiar durante este último año de la administración, enfocadas en la prevención, atención y protección de niñas, niños y adolescentes (NNA).

En materia de prevención, se impartieron más de mil 300 pláticas en 249 escuelas y centros infantiles, alcanzando a 35 mil personas, entre niñas, niños, adolescentes, madres, padres, docentes y directivos, con el propósito de fomentar una cultura de protección desde la primera infancia.

Gracias al trabajo coordinado entre instancias municipales y organizaciones civiles, se logró la restitución de más de 8 mil derechos relacionados con salud, seguridad, educación y entornos libres de violencia. Se atendieron más de mil 600 reportes por omisión de cuidados o violencia hacia NNA, de los cuales mil 140 fueron canalizados a instituciones especializadas como Mujer con Valor A.C., Paz y Convivencia Ciudadana A.C., ACASMI A.C. y el Centro de Atención GuardiaNNA.

Durante este año se llevó a cabo la tercera edición del programa “Conecta Contigo”, en coordinación con FECHAC, con una inversión conjunta de 17.5 millones de pesos. Este programa atenderá 22 secundarias con talleres y pláticas sobre embarazo adolescente, adicciones, suicidio, malnutrición y sobrepeso, en colaboración con organizaciones como Supera, Akam Surá, Mujer con Valor y Red y Conciencia Social.

Asimismo, se implementó el programa “Stop Bullying” en las secundarias federales 13 y 17, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa sobre el acoso escolar y promover la denuncia a través de la campaña “Yo Sí Te Creo”. En su edición anterior, este programa benefició a mil 873 personas en 21 escuelas primarias, y se prevé ampliar su alcance a más planteles de nivel secundaria.

Por otra parte, se anunció la construcción de la nueva Casa Hogar para Niñas y Niños, un espacio destinado a brindar protección y cuidado a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este proyecto será posible gracias a que un porcentaje de las multas impuestas a artistas que promuevan la violencia de género o hagan apología del delito se destinará a su financiamiento.

Con estas acciones, el Gobierno de Chihuahua Capital, a través del DIF Municipal, reafirma su compromiso con la protección integral y el desarrollo seguro de las niñas, niños y adolescentes, manteniendo una atención constante, sensible y responsable hacia quienes enfrentan mayores desafíos.