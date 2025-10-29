Denuncian a Adán Augusto López ante Contraloría del Senado

La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó ante la Contraloría Interna del Senado denuncias en contra del líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por presuntas faltas administrativas y delitos penales de cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés.

La Contraloría Interna del Senado está en manos de Gerardo Fragoso Díaz, uno de los hombres más cercanos a Adán Augusto López, líder máximo del Senado.

Fragoso fue secretario técnico de Carlos Merino cuando fue senador; después trabajó con Rosalinda López Hernández en la Auditoría Fiscal Federal y desde el 3 de septiembre de 2024 se encarga de realizar la contraloría de las finanzas del Senado.