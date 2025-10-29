Desplegarán 50 policías en Halloween para prevenir actos vandálicos

El comisario en jefe de Seguridad Pública, Julio César Salas Gonzalez, informó que este viernes 31 de octubre se implementará un operativo especial con motivo de las celebraciones de Halloween, con el despliegue de 50 elementos de la corporación.

Detalló que los agentes pertenecen a Grupos Especiales, quienes recorrerán distintos sectores de la ciudad con el objetivo de prevenir actos de vandalismo y conductas delictivas que suelen incrementarse durante esta fecha.

Salas hizo un llamado a los padres de familia para que permanezcan atentos a sus hijos, ya que muchas niñas y niños salen a pedir dulces durante la noche, pero también hay quienes aprovechan para realizar daños a la propiedad o alteraciones al orden público.

“Queremos que esta sea una noche segura para todos, especialmente para los menores que disfrutan de esta tradición”, expresó el comisario.