Aprueba JUCOPO Panel de Especialistas para proceso de la titularidad de la ASE

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Chihuahua, aprobó por unanimidad de votos de los presentes, la integración del Panel de Especialistas en Materia de Control, Auditoría Financiera y de Responsabilidad para llevar a cabo el Proceso de Selección para ocupar el cargo de la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE).

Se detalló que la propuesta del Poder Legislativo está integrada por:

1.- María del Carmen Beltrán Hernández

2.- Nayiki Elena Olivas Arredondo

3.- Yazmín Alejandra Rivera Castillo

4.-Jorge Alejandro Sánchez Rodríguez

5.- Óscar Armando Corral Pérez

La Secretaría Técnica detalló que dentro del artículo 83 Bis de la Constitución Política de Chihuahua, se establece que para designar a quien ocupará la titularidad de la ASE, se realizará a partir de una terna enviada por un panel de nueve especialistas, integrado por cinco personas del Poder Legislativo y cuatro por el Poder Ejecutivo.

En este sentido, se determinó que el Panel de Especialistas, deberá celebrar su sesión de instalación dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto de instalación.

Además, se aprobó proyecto con el que se declara como Recinto Oficial del Poder Legislativo, el antiguo Salón de Sesiones ubicado en el Palacio de Gobierno del Estado o, en su caso, el Patio Central del mismo, para llevar a cabo Sesión Solemne el día 9 de diciembre del 2025, en conmemoración del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua.

Por último, se aprobó la celebración de los Convenio de Colaboración entre el Congreso del Estado y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., así como con Fundación CIMA A.C.

En esta reunión, estuvieron presentes Cuauhtémoc Estrada en su calidad de presidente, así como subcoordinadores y coordinadores de las fuerzas políticas: Alfredo Chávez del GPPAN, Saúl Mireles GPPAN, Francisco Sánchez del GPPMC, Alma Portillo del GPPMC, Magdalena Rentería del GPPMORENA, Arturo Medina del GPPRI, así como Irlanda Márquez representante del PT.