Modernizan semáforos en Chihuahua

La Subsecretaría de Movilidad trabaja en un proyecto de modernización tecnológica del sistema de semáforos en la ciudad, aunque por el momento no se contempla la aplicación de multas automatizadas, informó el subsecretario César Komaba.

El funcionario explicó que la prioridad actual es actualizar la infraestructura para mejorar la sincronización del tránsito vehicular mediante sensores que detectan la presencia de automóviles en los cruceros. “Si no hay vehículos, el sistema cambia de fase para agilizar el flujo; eso ayuda a hacer más eficiente la movilidad”, señaló.

Komaba precisó que aún se evalúa la posibilidad de reinstalar cámaras con fines de vigilancia, pero descartó que estas se utilicen, por ahora, para sancionar a conductores. “Se está analizando un sistema que permita identificar conductas de riesgo, como manejar distraído o usar el celular, pero no habrá multas automáticas”, aclaró.

Agregó que el proyecto se encuentra en fase de diseño y pruebas, con el objetivo de implementar una red semafórica más inteligente y segura para los automovilistas de la capital.