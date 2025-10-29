Concluye la segunda fase del proyecto de digitalización de trámites en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología

Como parte de la política pública de digitalización de la administración del alcalde Marco Bonilla, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (DDUE) concluyó la segunda fase del proyecto de integración de trámites y servicios al sistema recaudador, alcanzando el 100 por ciento de los procesos incorporados.

En esta etapa se incluyeron 49 trámites y 2 servicios adicionales entre ellos las denuncias de inspectores y guardianes al sistema digital, fortaleciendo la transparencia, trazabilidad y eficiencia en la atención ciudadana.

Además, se implementó el envío automatizado de correos electrónicos, mediante el cual los usuarios son notificados cuando su trámite cuenta con una respuesta disponible en la Dirección, mejorando así la comunicación y el seguimiento en tiempo real.

Con este logro, la DDUE avanza hacia una administración más moderna y accesible, consolidando su compromiso con la digitalización de los servicios públicos.

Actualmente, el equipo ya trabaja en la fase 3 del proyecto, la cual contempla, una vez aprobado el presupuesto, importantes innovaciones como:

• Automatización de trámites,

• Implementación de firma electrónica,

• Georreferenciación de expedientes,

• Conversión de información de trámites y licencias de la versión 2 a la versión 5, lo que permitirá contar con un historial digital de aproximadamente 18 años.