Invita Municipio a disfrutar del cine al aire libre con la película “Coco” en la Casa de la Juventud

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a toda la ciudadanía a disfrutar de la proyección al aire libre de la película “Coco”, el próximo 4 de noviembre de 2025 en la Casa de la Juventud ubicada en la avenida de la Cantera sin número a partir de las 19:00 horas.

La Subdirección de Atención a la Juventud, que coordina esta actividad, informó que la invitación está abierta a toda la comunidad, podrá llevar sillas, alimentos y bebidas (no alcohólicas) de su preferencia para disfrutar de esta película en un ambiente familiar y seguro.

Esta actividad se realiza con el propósito de celebrar y mantener vivas las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos, fomentando la unión familiar y el conocimiento de nuestras raíces culturales con estas actividades que fortalecen nuestra identidad.

Para más información sobre este tipo de actividades, puedes comunicarte a la Subdirección de Atención a la Juventud al teléfono 072, extensiones 6568 y 6569, o acudir a las oficinas ubicadas en la avenida de La Cantera, sin número, en la colonia Campestre I, en un horario de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes.