Anuncia Municipio cierre de calles por el desfile por el Día de Muertos

Con motivo del desfile por el Día de Muertos y el festival “El Regreso de las Animas” en el Centro Histórico de la Capital, el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura informa sobre los cierres viales que se realizarán este 2 de noviembre, para que conductores tomen precauciones y planifiquen sus rutas.

A partir de las 4:30 de la tarde, se cerrarán las calles laterales de la avenida Venustiano Carranza desde la avenida 20 de Noviembre hasta la calle Aldama, las cuales son las siguientes:

• Calle Ignacio Ramírez

• Calle Escuadrón 201

• Calle Emilio Carranza

• Calle Mariano Jiménez

• Calle Francisco Xavier Mina

• Calle Nicolás Bravo

• Calle de la Llave

• Calle José Esteban Coronado

• Calle Santos Degollado

• Calle Ignacio Allende

• Calle Antonio Rosales

• Calle Vicente Guerrero

También a partir de las 4:30 de la tarde, se sumarán a los cierres la calle Aldama entre avenida Independencia y Venustiano Carranza, así como las calles que colindan, que son las siguientes:

• Calle 4ta (desde Ojinaga hasta Aldama)

• Calle 3ra (desde Ojinaga hasta Aldama)

• Calle 5ta (desde Ojinaga hasta Aldama)

• Calle 7ma (desde Ojinaga hasta Aldama)

Como rutas alternas se pueden tomar las calles 20 de Noviembre, Melchor Ocampo y avenida Benito Juárez. Finalizando el desfile en las calles Aldama e Independencia, comenzará la reapertura y las actividades continuarán en la Plaza de Armas, donde se contará con el puente de las animas, un túnel de cempasúchil, un craneo monumental como altar y muchas sorpresas más.

Para la seguridad de los asistentes, se recomienda:

• Mantenerse en zonas designadas para el público, así como evitar ingresar al paso del desfile.

• Seguir las indicaciones del personal de seguridad y respetar las barreras instaladas.

• Cuidar a menores de edad y personas mayores, manteniéndolos siempre a la vista.

• Hidratarse y protegerse del sol en caso de exposiciones prolongadas

Para mayor información de este y otros eventos culturales, se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio https://www.facebook.com/ICMchihuahua y del Gobierno Municipal https://www.facebook.com/chihuahuampio.