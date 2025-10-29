Anuncia Municipio cierre de calles por el desfile por el Día de Muertos

HomeLocalAnuncia Municipio cierre de calles por el desfile por el Día de Muertos
Con motivo del desfile por el Día de Muertos y el festival “El Regreso de las Animas” en el Centro Histórico de la Capital, el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura informa sobre los cierres viales que se realizarán este 2 de noviembre, para que conductores tomen precauciones y planifiquen sus rutas.

A partir de las 4:30 de la tarde, se cerrarán las calles laterales de la avenida Venustiano Carranza desde la avenida 20 de Noviembre hasta la calle Aldama, las cuales son las siguientes:

• Calle Ignacio Ramírez
• Calle Escuadrón 201
• Calle Emilio Carranza
• Calle Mariano Jiménez
• Calle Francisco Xavier Mina
• Calle Nicolás Bravo
• Calle de la Llave
• Calle José Esteban Coronado
• Calle Santos Degollado
• Calle Ignacio Allende
• Calle Antonio Rosales
• Calle Vicente Guerrero

También a partir de las 4:30 de la tarde, se sumarán a los cierres la calle Aldama entre avenida Independencia y Venustiano Carranza, así como las calles que colindan, que son las siguientes:

• Calle 4ta (desde Ojinaga hasta Aldama)
• Calle 3ra (desde Ojinaga hasta Aldama)
• Calle 5ta (desde Ojinaga hasta Aldama)
• Calle 7ma (desde Ojinaga hasta Aldama)

Como rutas alternas se pueden tomar las calles 20 de Noviembre, Melchor Ocampo y avenida Benito Juárez. Finalizando el desfile en las calles Aldama e Independencia, comenzará la reapertura y las actividades continuarán en la Plaza de Armas, donde se contará con el puente de las animas, un túnel de cempasúchil, un craneo monumental como altar y muchas sorpresas más.

Para la seguridad de los asistentes, se recomienda:

• Mantenerse en zonas designadas para el público, así como evitar ingresar al paso del desfile.
• Seguir las indicaciones del personal de seguridad y respetar las barreras instaladas.
• Cuidar a menores de edad y personas mayores, manteniéndolos siempre a la vista.
• Hidratarse y protegerse del sol en caso de exposiciones prolongadas

Para mayor información de este y otros eventos culturales, se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio https://www.facebook.com/ICMchihuahua y del Gobierno Municipal https://www.facebook.com/chihuahuampio.

