Anuncia Municipio cierre de calles por el desfile por el Día de Muertos
Con motivo del desfile por el Día de Muertos y el festival “El Regreso de las Animas” en el Centro Histórico de la Capital, el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura informa sobre los cierres viales que se realizarán este 2 de noviembre, para que conductores tomen precauciones y planifiquen sus rutas.
A partir de las 4:30 de la tarde, se cerrarán las calles laterales de la avenida Venustiano Carranza desde la avenida 20 de Noviembre hasta la calle Aldama, las cuales son las siguientes:
• Calle Ignacio Ramírez
• Calle Escuadrón 201
• Calle Emilio Carranza
• Calle Mariano Jiménez
• Calle Francisco Xavier Mina
• Calle Nicolás Bravo
• Calle de la Llave
• Calle José Esteban Coronado
• Calle Santos Degollado
• Calle Ignacio Allende
• Calle Antonio Rosales
• Calle Vicente Guerrero
También a partir de las 4:30 de la tarde, se sumarán a los cierres la calle Aldama entre avenida Independencia y Venustiano Carranza, así como las calles que colindan, que son las siguientes:
• Calle 4ta (desde Ojinaga hasta Aldama)
• Calle 3ra (desde Ojinaga hasta Aldama)
• Calle 5ta (desde Ojinaga hasta Aldama)
• Calle 7ma (desde Ojinaga hasta Aldama)
Como rutas alternas se pueden tomar las calles 20 de Noviembre, Melchor Ocampo y avenida Benito Juárez. Finalizando el desfile en las calles Aldama e Independencia, comenzará la reapertura y las actividades continuarán en la Plaza de Armas, donde se contará con el puente de las animas, un túnel de cempasúchil, un craneo monumental como altar y muchas sorpresas más.
Para la seguridad de los asistentes, se recomienda:
• Mantenerse en zonas designadas para el público, así como evitar ingresar al paso del desfile.
• Seguir las indicaciones del personal de seguridad y respetar las barreras instaladas.
• Cuidar a menores de edad y personas mayores, manteniéndolos siempre a la vista.
• Hidratarse y protegerse del sol en caso de exposiciones prolongadas
Para mayor información de este y otros eventos culturales, se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio https://www.facebook.com/ICMchihuahua y del Gobierno Municipal https://www.facebook.com/chihuahuampio.