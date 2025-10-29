Presenta Marco Bonilla reforzamiento tecnologico de PECUU Cuatro

El alcalde Marco Bonilla, junto al director de seguridad pública Julio Salas, presentaron el reforzamiento tecnológico la Plataforma Ecudo Chihuahua (PECUU), en su etapa Cuatro, la cual se moderniza con la renovación total del Sistema de Radiocomunicación de 438 radios portátiles para los elementos de la DSPM, con un sistema completamente digital, troncalizado, encriptado y de última generación, que funciona a través de repetidores, para evitar hackeos, cuentan con una batería de alta capacidad y una antena de alta ganancia.



Además, gracias a la colaboración con el municipio de Querétaro, se replicó la aplicación: “Cuelga App” para proteger del fraude y extorsión, pues cuenta con una base de datos de números telefónicos que se mantiene en constante actualización y no permite que entre la llamadas fraudolentas, ya que las bloquea por completo.

Por otro lado, con una inversión de 12 millones de pesos, se adquirieron 200 nuevas cámaras lectoras de placas, las cuales estarán distribuidas en toda la ciudad de manera estratégica. Estas suman a las 227 ya existentes, logrando un total de 427, lo que representa un crecimiento del 88% en la capacidad de vigilancia y lectura de placas en la ciudad.