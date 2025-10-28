Invita Pensiones Civiles del Estado a Feria de la Salud para la Mujer

A efectuarse el 30 y 31 de octubre, en la Plaza de la Salud en la delegación Chihuahua de las 9:00 a 13:00 horas_Pensiones Civiles del Estado (PCE) invita a las derechohabientes a participar en la Feria de la Salud para la Mujer, donde se ofrecerán servicios gratuitos de mastografía, densitometría, citología cervical y diversas acciones preventivas.

Las interesadas podrán acudir los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en la Plaza de la Salud de la delegación Chihuahua.Estas actividades están encaminadas a fortalecer la atención integral a la salud de las chihuahuenses.

Estas evaluaciones permiten detectar de manera oportuna enfermedades como el cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino y la osteoporosis, y contribuyen a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.PCE promueve la prevención, el cuidado oportuno y hábitos saludables entre las derechohabientes.