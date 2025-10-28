HomeRegionalInaugura Estado en Ahumada pozo de agua potable en beneficio de 20 mil habitantes.
Regional

Inaugura Estado en Ahumada pozo de agua potable en beneficio de 20 mil habitantes.

La redacciónAgua potableahumadadestacado

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), puso en operación de un nuevo pozo de agua potable en la colonia Barrio de Fátima, de ciudad Ahumada, que dará servicio a más de 20 mil personas.

La obra beneficiará directamente a 6 mil habitantes del sector, y de forma indirecta a otros 14 mil residentes de la localidad.

Los trabajos fueron encabezados por el equipo de Mecanización de la SDR, en apoyo al Ayuntamiento local e incluyeron 432 horas de exploración y ampliación, además del proceso de ademado y engravado que garantiza su adecuado funcionamiento.

Además se destinarán otras 72 horas de operación con el equipo de aforo, para asegurar su rendimiento y el suministro eficiente del agua.

El Gobierno del Estado impulsa obras de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses y contribuya al desarrollo de municipios.

Tags :Agua potableahumadadestacado