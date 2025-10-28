Cuenta Policía Municipal con “Unidad Victoria” para atender violencia familiar y de género.

Capacitan a elementos en dicha materia para intervenir cuando sea necesario.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), cuenta con la “Unidad Victoria”, área conformada por 120 oficiales y tiene como objetivo ofrecer atención de primer contacto, tanto profesional, sensible y coordinado hacia víctimas de violencia de género, para garantizar el respeto de sus derechos humanos, sin dejar de lado la asistencia y canalización a las instancias correspondientes.

Personal especializado de expertos capacitan y realizan diferentes actividades para preparar a los policías que conforman dicha unidad, quienes aprenden estas habilidades que suman a sus labores diarias que realizan de prevenir el delito en la ciudad.

Quienes forman parte de este equipo pasan por un procedimiento riguroso donde son evaluados por el Comité de Atención a la Violencia Familiar y de Género. Actualmente se acaban de incorporar 25 nuevos elementos que se han preparado para poder brindar una atención especializada.

El funcionamiento de esta unidad es permanente, los siete días de la semana las 24 horas del día, con patrullajes de atención distribuidos en los seis distritos policiales que conforman la capital: Villa, Colón, Zapata, Morelos, Ángel y Diana, además de los diversos grupos especializados de la DSPM.