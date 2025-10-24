Se suma ICHITAIP a campaña “Octubre Rosa”.

Para la concientización sobre el cáncer de mama

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) se sumó a la campaña “Octubre Rosa” para la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de asumir medidas para la prevención temprana y tratamiento de la enfermedad.

Por ello, encabezados por las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, así como por el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, funcionarios y personal de este Órgano Garante participaron en la conferencia “Una segunda oportunidad: detección oportuna, resiliencia y esperanza”, con el propósito de promover el cuidado de la salud de mujeres y hombres, misma que fue impartida por Claudia Esperanza Bautista Lucero, voluntario del Grupo Reto Chihuahua.

Posteriormente a la conferencia, como parte de la difusión de la campaña, se formó un “moño humano” y se lanzaron al cielo globos de color rosa con funcionarios y personal con el fin de reforzar el mensaje abierto a la población de brindar la atención necesaria a las medidas preventivas por el cáncer de mama.

Aunado a lo anterior, el edificio del ICHITAIP fue iluminado de rosa y así permanecerá durante el mes de octubre.

En un mensaje de felicitación enviado a este Órgano Garante por la voluntaria del Grupo Reto Chihuahua, Claudia Esperanza Bautista Lucero, se resalta la importancia de estar atentos a la aparición del cáncer de mama, ya que no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo y eso solo se logra con información, conciencia y acción.

La salud de cada mujer es responsabilidad personal, por eso es de vital importancia la autoexploración cada mes, la revisión médica anual y realizarse los estudios cuando correspondan.