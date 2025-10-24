Realiza IMSS Chihuahua Feria de la Salud en HGZ NO. 6

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó una feria de la salud con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la detección oportuna y fomentar la prevención.

El evento, organizado por el Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores del IMSS (SPPSTIMSS), contó con 20 módulos que ofrecieron servicios como exploraciones clínicas, aplicación de vacunas, orientación sobre autoexploración mamaria, citas para mastografías, asesoría nutricional, actividades didácticas y espacios de hidratación.

Además, se rindió homenaje a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, a quienes se les reconoció el apego al tratamiento médico. Este evento concentró a centenares de asistentes, quienes fueron atendidas por personal del hospital con información y servicios de salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social refrenda su compromiso con la atención y seguimiento oportuno a su derechohabiencia.