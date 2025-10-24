Fortalecerán seguridad en festividad de San Judas Tadeo con operativo

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Publica y la Coordinación de Protección Civil, desplegará un operativo para fortalecer la seguridad de las familias durante la festividad de San Judas Tadeo.

Lo anterior mediante un operativo preventivo que contará con la presencia de 22 elementos, el despliegue de siete unidades, dos equinos, ocho bomberos, una unidad rápida y la instalación del Centro del Mando.

Esto será el sábado 25 de octubre, sin embargo, agentes oficiales ya evaluaron las condiciones y logística en el lugar para evitar cualquier tipo de incidencia y garantizar, la tranquilidad y convivencia de las y los asistentes.

En cuanto a la Coordinación Municipal de Protección Civil, se encargará de realizará labores de supervisión y verificación preventiva en la zona donde se instalarán los puestos de giro comercial y alimentos, ya sea con la revisión de las instalaciones eléctricas y conexiones de gas principalmente.

Recomendaciones:

Establece un punto de reunión con tu familia en caso de que alguien se separe del grupo.

Si caminas, lleva suficientes líquidos para hidratarte.

Evita Caminar sobre el pavimento, utiliza el camino de terracería.

Reduce la velocidad al conducir por el lugar, por tu seguridad y la de los feligreses.

Evita llevar objetos ostentosos o llamativos.

Cierra bien tu vehículo al llegar al templo.