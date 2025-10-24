Atiende Municipio a 150 personas con servicios médicos en la zona rural

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y la Dirección de Desarrollo Rural, realizó 150 atenciones médicas entre citas médicas generales y dentales, en las distintas comunidades de la zona rural del municipio de Chihuahua.

Estas consultas buscan llevar hasta las comunidades más lejanas de la zona rural servicios de salud y medicamentos gratuitos. Durante septiembre se llevaron a cabo estos 150 servicios, de los cuales 98 fueron con médico general y 52 consultas dentales.

Previamente, personal de IMPAS uniformado e identificado, recorrió 19 comunidades para realizar encuestas, con el propósito de conocer la situación de cada uno de los habitantes de las comunidades, para posteriormente avisar y llevar el consultorio médico móvil hasta donde fuera necesario.

Cabe destacar que fue el pasado 9 de julio durante una sesión de cabildo rural cuando el alcalde Marco Bonilla, realizó la entrega e inauguró el consultorio médico móvil, para posteriormente iniciar a trabajar en la zona mencionada.

Para conocer los lugares donde estará el consultorio móvil, comunícate al 072 o al teléfono 614-200-48-00 extensión 5495.