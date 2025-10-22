Fallece Sixto Duarte, hermano del exgobernador

En Hidalgo del Parral, Chihuahua, falleció esta madrugada el Capitán Piloto Aviador Sixto Duarte Jáquez, hermano del exgobernador César Duarte Jáquez. Duarte Jáquez tenía 70 años de edad y había sido reportado con una enfermedad renal crónica.

La noticia fue difundida por redes sociales y medios locales, donde allegados y familiares expresaron su pesar. El exmandatario César Duarte publicó: “Con profundo dolor les comparto que el Capitán Piloto Aviador Sixto Duarte Jáquez a la edad de 70 años acaba de fallecer. Pido a mi Dios Padre lo reciba en su Santa Gloria”.

Aunque aún no se ha dado a conocer oficialmente la causa exacta del deceso, se informó que la enfermedad renal que padecía complicó su estado de salud. Duarte Jáquez era reconocido dentro del ámbito aeronáutico y también contaba con vínculos políticos, lo que generó que la noticia tuviera amplio eco en medios estatales.

El fallecimiento de Sixto Duarte ocurre en medio de investigaciones que también han involucrado a su hermano el exgobernador en materia de laudos y responsabilidades administrativas. Aunque no hay un vínculo directo establecido con el deceso, el hecho ha aumentado la atención mediática sobre la familia Duarte en Chihuahua