Trump advierte que Hamás será “erradicado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que dará al movimiento Hamás una “pequeña oportunidad” para cumplir con el acuerdo de tregua alcanzado recientemente con Israel, pero advirtió que el grupo palestino será “erradicado” si rompe el pacto de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Acordamos con Hamás que van a ser muy buenos, que van a comportarse. Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados”, declaró el mandatario a periodistas desde la Casa Blanca, durante la visita del primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El líder estadunidense destacó que la tregua, alcanzada hace casi dos semanas tras meses de negociaciones con mediadores árabes y apoyo de Washington, representa una “última oportunidad” para estabilizar la región después de casi dos años de guerra.

Sin embargo, la reciente escalada de violencia registrada el fin de semana en zonas del norte de Gaza puso en riesgo la frágil pausa humanitaria, lo que llevó a la Casa Blanca a enviar a dos enviados especiales para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump insistió en que las fuerzas estadunidenses no participarán directamente en represalias militares, aunque precisó que decenas de países han manifestado su disposición a integrar una fuerza internacional de estabilización en Gaza.

Hay muchas naciones listas para actuar, y estarían encantadas de intervenir. Además, Israel intervendría en dos minutos si yo se lo pidiera, pero por ahora no se lo hemos dicho”, afirmó. “Vamos a darles una pequeña oportunidad, y con suerte habrá un poco menos de violencia. Pero ya saben, son personas violentas”, añadió.

El presidente también subrayó que Hamás se encuentra debilitado tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes a inicios de año, en referencia al principal aliado del grupo islamista. Según Trump, ese debilitamiento ofrece una oportunidad única para establecer un nuevo equilibrio en Medio Oriente, “siempre y cuando se cumplan los compromisos de paz”.

El acuerdo de tregua, promovido por Washington con apoyo de Turquía, Egipto y Catar, incluye la liberación gradual de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, así como la apertura de corredores humanitarios. Sin embargo, diplomáticos han advertido que el proceso sigue siendo sumamente frágil, especialmente si se reanudan los enfrentamientos entre milicias y el ejército israelí.

Trump concluyó que “la paz en Gaza depende de que Hamás cumpla su palabra”, y reiteró que Estados Unidos “actuará con firmeza” si el grupo vuelve a atacar a Israel o a romper el alto el fuego.