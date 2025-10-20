La principal alianza es con los ciudadanos: Daniela Álvarez

En el marco del relanzamiento del Partido Acción Nacional, la presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, encabezó una conferencia de prensa en la que reafirmó el compromiso del partido con la defensa de Chihuahua, la patria, la familia y la libertad, así como con la construcción del triunfo en 2027 en alianza con la ciudadanía.

Acompañada por las diputadas federales Rocío González y Manque Granados, y por el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, Daniela Álvarez destacó que Acción Nacional se relanza como un partido más cercano, firme y decidido a defender a México ante los retrocesos impulsados desde el gobierno federal.

“Recordar que Acción Nacional no nació para ver con quién hacía alianzas, estamos concentrados en que la alianza sea con las y los ciudadanos, tener la fuerza propia y necesaria para seguir gobernando en 2027” puntualizó la Presidenta del PAN Chihuahua.

Bajo este ideal, durante este espacio con la prensa, las y los legisladores panistas advirtieron sobre los riesgos de los incrementos a los impuestos “saludables” propuestos para 2026 y de la reforma a la Ley de Amparo, impulsadas por Morena.

La diputada federal Rocío González señaló que el principal problema del aumento a los impuestos “saludables” radica en la falta de claridad sobre el destino de los recursos que se pretende recaudar, recordando que Morena ya había propuesto la creación de un fondo para la salud que no se ha transparentado.

La legisladora advirtió que esta medida representará un golpe directo al bolsillo de las familias mexicanas en 2026, pues los nuevos impuestos impactarán de manera directa al costo de los productos.

Por su parte, la diputada federal Manque Granados alertó sobre los riesgos de la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que con ella se destruye el equilibrio entre poderes y se limita el acceso de las y los mexicanos a un recurso que históricamente les ha protegido de los abusos del poder.

“El juicio de amparo ha sido el escudo de los mexicanos frente a las injusticias” indicó la Diputada Federal quien ejemplificó que esta reforma, si un grupo de agricultores ve vulnerado su derecho al agua para riego, ya no podrían ampararse colectivamente.

Ambas legisladoras coincidieron en que esta iniciativa tiene un fondo recaudatorio y autoritario, evidenciado por el intento de Morena de hacerla retroactiva.

El diputado local Alfredo Chávez puntualizó que el Gobierno Federal está financieramente quebrado y, por ello, busca desesperadamente más fuentes de ingresos a costa del trabajo de las y los mexicanos. Recordó los miles de millones de pesos perdidos por deudas o malos manejos en obras como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el tren maya, la CFE y PEMEX.

Finalmente, Daniela Álvarez subrayó que el PAN Chihuahua seguirá evidenciando las mentiras de Morena, trabajando en unidad y con determinación para defender a México y, desde Chihuahua, construir junto con la ciudadanía un nuevo rumbo para el país.