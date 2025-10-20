HomeRegionalSuma Estado más de 14 mdp en el otorgamiento de créditos emergentes agropecuarios
Suma Estado más de 14 mdp en el otorgamiento de créditos emergentes agropecuarios

Michelle Mtz

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ha otorgado durante este año 60 créditos emergentes agropecuarios por un monto cercano a 14 millones de pesos (mdp), en beneficio de productores de 26 municipios.

Estos apoyos han permitido fortalecer las actividades agrícolas y ganaderas en distintas regiones de la entidad, principalmente en la compra de alimento para ganado y de equipo para hacer frente a las condiciones climáticas y económicas.

De acuerdo con la SDR, los préstamos se entregan en las modalidades de Capital de Trabajo, para quienes necesiten comprar alimento o cubrir gastos de mantenimiento del ganado, los cuales tienen un plazo de hasta 24 meses, con 12 meses de gracia en capital.

También está el de Equipamiento, que está dirigido a productores agrícolas y ganaderos que deseen adquirir maquinaria que mejore el aprovechamiento del agua, con hasta 36 meses para pagar y un año de gracia en capital.

Los montos van de 125 mil a 250 mil pesos, con una tasa de interés fija del 5 por ciento anual. Pueden solicitarse con garantía hipotecaria, prendaría o con aval.

La SDR reitera la invitación a los productores chihuahuenses a aprovechar los créditos emergentes disponibles, diseñados para brindar liquidez y mejorar la productividad del campo.

Para mayor información acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural o comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 12535 y 17706.

