Realiza alcalde Marco Bonilla supervisión de pavimentación de calle Encino

La mañana de este lunes, el alcalde Marco Bonilla, realizó un recorrido de supervisión en la calle Encino e Industrias de la colonia Nombre de Dios, donde el Consejo de Urbanización Municipal (CUM) realiza la pavimentación con concreto hidráulico bajo el esquema de coparticipación ciudadana 50/50, donde el Municipio aporta la mitad y los vecinos la otra.

Los trabajos en esta calle iniciaron con la compactación del suelo y emparejado, para luego rociarlo con chapopote líquido, el vaciado del concreto para los cordones y finalmente el concreto hidráulico a lo largo de la calle.

El alcalde Marco Bonilla, junto con dos vecinos que serán beneficiados; así como el gerente del CUM, Oscar Derma; el diputado federal, Alejandro Domínguez y la diputada local Joseline Vega, realizaron un recorrido por la zona de trabajo, además de participar en las actividades que el personal del consejo realiza.

Esta calle se suma a otras siete donde el CUM intervino mediante el programa del CUM de esquema de coparticipación ciudadana 50/50. Las otras calles que ya cuentan con concreto en con este mismo esquema, son la calle Ignacio Manuel Altamirano, Alfredo Zuany, Tercera, Jóvenes Vanguardias, Novena, Ángel y Cubelita.

Para mantener la durabilidad del pavimento, el material con que se intervino fue concreto hidráulico de 12 y 15 centímetros de espesor, el cual es de alta calidad y duradero.