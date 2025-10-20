HomeLocalRealiza alcalde Marco Bonilla supervisión de pavimentación de calle Encino
Realiza alcalde Marco Bonilla supervisión de pavimentación de calle Encino

Michelle Mtz

La mañana de este lunes, el alcalde Marco Bonilla, realizó un recorrido de supervisión en la calle Encino e Industrias de la colonia Nombre de Dios, donde el Consejo de Urbanización Municipal (CUM) realiza la pavimentación con concreto hidráulico bajo el esquema de coparticipación ciudadana 50/50, donde el Municipio aporta la mitad y los vecinos la otra.

Los trabajos en esta calle iniciaron con la compactación del suelo y emparejado, para luego rociarlo con chapopote líquido, el vaciado del concreto para los cordones y finalmente el concreto hidráulico a lo largo de la calle.
El alcalde Marco Bonilla, junto con dos vecinos que serán beneficiados; así como el gerente del CUM, Oscar Derma; el diputado federal, Alejandro Domínguez y la diputada local Joseline Vega, realizaron un recorrido por la zona de trabajo, además de participar en las actividades que el personal del consejo realiza.

Esta calle se suma a otras siete donde el CUM intervino mediante el programa del CUM de esquema de coparticipación ciudadana 50/50. Las otras calles que ya cuentan con concreto en con este mismo esquema, son la calle Ignacio Manuel Altamirano, Alfredo Zuany, Tercera, Jóvenes Vanguardias, Novena, Ángel y Cubelita.

Para mantener la durabilidad del pavimento, el material con que se intervino fue concreto hidráulico de 12 y 15 centímetros de espesor, el cual es de alta calidad y duradero.

