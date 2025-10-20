Atiende Estado a más de 35 mil personas mensualmente en comedores comunitarios

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), informó que actualmente, más de 35 mil personas son atendidas de manera mensual en los 40 comedores comunitarios distribuidos en diferentes puntos de la entidad.

Como parte del programa NutriChihuahua, se sirven 1,600 platillos diarios y para el cierre de 2025, se proyecta alcanzar las 2 mil 200 raciones, gracias a una inversión que en total sumará 9 millones de pesos.

Lo anterior, en seguimiento al compromiso de la gobernadora Maru Campos de garantizar que todas y todos los chihuahuenses cuenten con alimentos nutritivos, para lo cual, en lo que va del año se han puesto en operación 10 nuevos espacios de este tipo.

Durante un recorrido de supervisión por Delicias y Parral, el titular de la dependencia, Rafael Loera, detalló que el propósito es brindar atención alimentaria a quienes más lo necesitan, de manera gratuita y abierta a toda la población.

Destacó que el servicio se ofrece en espacios adecuados que son aprovechados por familias completas en Aldama, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Camargo, Casas Grandes, Guachochi, Aquiles Serdán, Jiménez, Maguarichi, Matamoros, Nonoava, Ojinaga, Urique, Bocoyna, Hidalgo del Parral, Madera, Delicias y Guadalupe.

Señaló que, a través de estas visitas, se han podido corroborar los beneficios del esquema, ya que los comedores comunitarios se han convertido en una esperanza para las personas que atraviesan momentos difíciles por distintas circunstancias.

Loera resaltó que esta estrategia alimentaria del Gobierno del Estado sigue extendiéndose a más municipios, con el objetivo de asegurar la alimentación de un mayor número de chihuahuenses, lo que refleja el éxito de las políticas públicas implementadas para brindar platillos diarios a las familias.

Las y los usuarios han expresado su agradecimiento, al considerar que estos espacios representan un gran apoyo sobre todo ante el incremento en el costo de la canasta básica, ya que en algunos casos esta es la única comida que pueden realizar durante el día.

El funcionario reconoció el trabajo del personal de la SDHyBC encargado de brindar el servicio en los 40 comedores de la entidad, y le exhortó a mantener su compromiso y continuar con el impulso de esta labor en beneficio de quienes más lo requieren.