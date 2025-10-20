Responde secretario de Hacienda sobre cobro de “accesorios” en revalidación vehicular

El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo, aclaró que el rubro de “accesorios” que aparece en los pagos de revalidación vehicular corresponde a recargos o multas pendientes de ejercicios fiscales anteriores.

“Son recargos o multas que se adeudan en ejercicios fiscales de años anteriores; sobre cada caso habría que revisarlo de manera específica”, explicó el funcionario estatal.

Granillo adelantó que el programa “Borrón y cuenta nueva” ofrecerá facilidades a los contribuyentes para que puedan regularizar su situación fiscal, no solo en el tema de revalidación, sino también respecto a otros impuestos. “Próximamente se anunciarán los beneficios, la fecha de inicio y de conclusión del programa”, añadió.

De acuerdo con la definición publicada en el Diario Oficial de la Federación, los accesorios son los ingresos que se perciben por concepto de recargos, sanciones, gastos de ejecución o indemnizaciones asociados a los impuestos cuando estos no se cubren oportunamente.

No obstante, ciudadanos han manifestado su inconformidad, pues aseguran que los cobros son excesivos, con montos que van desde los 6 mil hasta los 17 mil pesos en algunos casos.