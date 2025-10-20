Regidor rechaza cobro a cajones de estacionamiento: “Debemos dar facilidades, no trabas a las empresas”

El regidor Félix Martínez, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Chihuahua, consideró inviable replicar en la capital la propuesta presentada en Durango por la regidora de Morena, Nancy Stephanie García Manley, para incluir en la Ley de Ingresos 2026 un nuevo cobro a los negocios que utilizan cajones de estacionamiento de forma exclusiva.

La iniciativa, según su promotora, busca que tiendas de conveniencia, bancos y farmacias que suman alrededor de 300 establecimientos en aquella ciudad contribuyan económicamente al municipio por ocupar espacios públicos sin aportar recursos.

Martínez señaló que en Chihuahua la situación es diferente, ya que las empresas cumplen con diversas obligaciones fiscales y de funcionamiento. “No considero factible aplicar una cuota así; las empresas ya hacen un gran esfuerzo por mantenerse al corriente con todos sus permisos. La idea, a simple vista, parece descabellada”, expresó.

Subrayó que el objetivo del gobierno municipal debe ser generar incentivos y facilidades para que las empresas sigan invirtiendo, pues los negocios, desde los micro hasta las grandes cadenas, generan empleo y estabilidad económica. “Chihuahua se distingue por su apoyo al sector empresarial; necesitamos promover la inversión, no ponerle obstáculos”, afirmó el regidor.