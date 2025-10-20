Confirman 3 muertos en enfrentamiento de 7 horas en Guachochi

Un enfrentamiento armado se prolongó por alrededor de siete horas dejando un saldo preliminar de tres personas sin vida en el municipio de Guachochi, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez.

El funcionario explicó que el primer alertamiento se dio cuando se reportaron disparos contra un negocio y varios vehículos en la cabecera municipal. Posteriormente, la dependencia recibió llamados de la población que indicaban la presencia de balaceras entre cerros, lo que generó el despliegue de fuerzas de seguridad.

En el lugar de los hechos fueron localizados tres cuerpos, y de acuerdo con los primeros indicios, los agresores provenían de otro municipio y abandonaron la zona tras el enfrentamiento.