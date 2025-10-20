En Chihuahua no es factible impuesto a estacionamientos de comercios: Morena

Luego de que en Durango la regidora de Morena, Stephanie García, propusiera cobrar un impuesto a negocios como Oxxo y Farmacias Guadalajara por el uso de espacios de estacionamiento, el regidor morenista en Chihuahua Capital, Miguel Riggs, consideró que no sería conveniente replicar una medida similar en el municipio.

Riggs explicó que imponer más gravámenes al comercio podría derivar en un aumento de precios para los consumidores, por lo que antes de pensar en nuevos cobros es necesario mejorar la eficiencia administrativa del gobierno municipal.

“Puedes cobrar más, pero malgastar los recursos. Antes de implementar medidas impositivas hay que buscar eficiencia administrativa; luego ya al final ver si es necesario. No hay que olvidar que los comercios de ese tipo ya pagan impuestos: predial, protección civil y otros derechos”, señaló.

El regidor agregó que, en el caso de Chihuahua, a los negocios se les exige presentar planos con el número suficiente de cajones de estacionamiento como requisito para obtener su licencia de funcionamiento, por lo que el tema ya se encuentra regulado.