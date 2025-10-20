Diputadas del PT por Chihuahua se abstienen de votar la reforma a la Ley de Amparo

En la reciente sesión de la Cámara de Diputados, las legisladoras federales por Chihuahua del Partido del Trabajo (PT), Greycy Durán y Lilia Aguilar Gil, se abstuvieron de votar la controvertida reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa que ha generado un amplio debate en el ámbito jurídico y político nacional.

Las diputadas temian que la reforma, impulsada por la mayoría oficialista, pudiera limitar los efectos de las suspensiones concedidas en juicios de amparo que impiden la aplicación de leyes o actos de autoridad de alcance general, lo cual, según sus críticos, podría restringir el acceso a la justicia y los derechos ciudadanos de protección frente a posibles abusos del poder público.

La postura de abstención de las diputadas petistas llamó la atención, ya que el PT forma parte de la coalición oficialista en el Congreso.

Con su decisión, Durán y Aguilar enviaron un mensaje de distancia o cautela frente a una reforma que ha sido señalada por especialistas y organizaciones civiles como un retroceso en materia de derechos humanos.

Ambas diputadas han expresado, al interior del grupo parlamentario, una genuina preocupación por garantizar el acceso a la justicia para la ciudadanía. Su voto en abstención refleja una postura reflexiva y comprometida con los derechos de las y los chihuahuenses.

La reforma fue aprobada en lo general con mayoría simple, y ahora pasará al Senado de la República, donde se prevé que continúe el debate sobre su constitucionalidad y alcances reales.