No habrá clases en Halloween

El ‘megapuente’ de la SEP en Halloween ha sido confirmado, y muchos padres y estudiantes se preguntan, así que no habrá clases el viernes 31 de octubre?

Mientras que el Día de Muertos caerá en domingo, 2 de noviembre, la fiesta de Halloween se celebrará el viernes 31 de octubre, una fecha que si bien no es feriado en el país, sí será de descanso gracias al calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Y no, esta suspensión no se debe a los festejos de Halloween, sino por la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, donde los docentes y personal administrativo evalúan y ajustan las estrategias educativas.

Halloween es una tradición de origen anglosajón que se celebra cada año el 31 de octubre, por lo que no es un día festivo oficial reconocido por la SEP.