Reconocen excelencia académica de más de mil 400 estudiantes de la región de Cuauhtémoc

ás de mil 400 estudiantes de nivel Secundaria, Media Superior y Superior de la región de Cuauhtémoc, fueron reconocidos por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) por su talento y alto desempeño académico, como parte del programa “Generación de Excelencia 2025”.

Como un incentivo para impulsar su dedicación y esfuerzo, se destinó una inversión de 594 mil 685 pesos para el sorteo de 382 premios entre las y los participantes, quienes recibieron computadoras, tabletas, celulares, bicicletas, lámparas, relojes y bocinas inteligentes.

A la ceremonia efectuada en el Poliforo de Cuauhtémoc, acudieron alumnas y alumnos de Bachíniva. Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Cusihuiriachi, Gómez Farías, Guazapares, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Madera, Maguarichi, Matachí, Moris, Namiquipa, Ocampo, Temósachi, Urique y Uruachi.

Cabe señalar que 17 alumnas y alumnos inscritos en la vertiente de Excelencia Académica, fueron acreedores a una medalla y una constancia de acreditación, que les da derecho a una beca de maestría en las instituciones educativas participantes.

De igual manera, las y los estudiantes universitarios obtuvieron el derecho a participar en el sorteo de un automóvil Renault Kwid 2026, que se sorteará en el evento de cierre del programa en la ciudad de Chihuahua, el viernes 24 de octubre.

