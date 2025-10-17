Evalúa Samsung salir de México tras intento del SAT de cobrar doble IVA

El gigante tecnológico surcoreano podría cerrar TODAS sus operaciones en el país si pierde el litigio fiscal más grande en la historia empresarial de México. Thomas Yun, presidente de Samsung México, enfrenta una decisión crítica: pagar más de 300 MIL MILLONES de pesos o trasladar la empresa a Colombia, Brasil o Costa Rica según reportó La Razón.

La disputa comenzó con el programa IMMEX de importaciones temporales que Samsung usa desde hace décadas. El SAT ahora exige cobrar el IVA dos veces: cuando entran los insumos Y cuando se venden los productos terminados. La ministra Yasmín Esquivel demostró jurídicamente que esto constituye una doble tributación ilegal que viola el principio constitucional de legalidad tributaria.

En la Suprema Corte hay una batalla épica. La ministra Lenia Batres defiende al SAT alegando una evasión de 250 mil millones anuales, mientras Esquivel advierte que es un cobro duplicado inconstitucional. El nuevo pleno de ministros, cuestionado por su cercanía al Ejecutivo, decidirá el destino de Samsung.

La cifra en disputa equivale a SEIS AÑOS de utilidades de Samsung en México. Con intereses compuestos del 9%, multas y recargos, el monto ya supera los 300 mil millones. Lee Jae-yong, CEO global desde Seúl, ya tomó la decisión: si pierden, se van.

El caso no solo afectaría a Samsung. Miles de empresas estadounidenses del sector automotriz y aeronáutico usan el mismo esquema IMMEX. Si cae Samsung, todas enfrentarían el mismo destino fiscal. La posible salida pondría en riesgo miles de empleos en Querétaro, Tijuana y Tlalnepantla donde opera el gigante asiático.