Chihuahua se prepara para la entrega del Premio Rotario al Mérito 2025

El reconocimiento a la labor social, cultural y deportiva de los chihuahuenses se celebrará este 21 de octubre en el Patio Central del Palacio de Gobierno, cuando se entregue la edición 28 del Premio Rotario al Mérito. La ceremonia dará inicio a las 6:00 p.m., y se espera la asistencia de alrededor de 250 invitados.

La distinción, que cuenta con más de dos décadas de historia, busca resaltar los aportes sobresalientes de ciudadanos, colectivos y organizaciones locales en diversas áreas como educación, salud, deportes, ciencia y tecnología, arte, medio ambiente, empresarial, nuevas generaciones, oficios y diversidad e inclusión.

Representantes de varios clubes rotarios de la ciudad encabezaron la presentación del evento: Ruth Griselda Montes (Club Rotario Emprende Chihuahua), Carlos Molinar (Club Rotario Chihuahua), Manuel Francisco López (Club Rotario Chihuahua Campestre), Cristina Johanna Reyes Madrid (Club Rotario Majalca) y Salvador Pérez (Club Rotario Ávalos).

Durante el anuncio, los organizadores enfatizaron el lema del año para los clubes rotarios: “Unidos para hacer el bien”, recordando que este reconocimiento es una forma de visibilizar el compromiso de quienes contribuyen de manera significativa a la comunidad.

La entrega del Premio Rotario al Mérito se ha consolidado como uno de los eventos de mayor prestigio en Chihuahua, celebrando el esfuerzo, la dedicación y el impacto positivo de quienes buscan transformar la ciudad a través de sus acciones.