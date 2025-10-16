Impulsa Maru Campos en Juárez obras que cambian vidas

La gobernadora Maru Campos supervisó en Ciudad Juárez los avances de la primera de tres etapas, de la introducción de la Red de Agua Potable en el ejido El Sauzal, que una vez concluida en su totalidad, beneficiará a más de 1,700 familias.

La primera fase se realiza una inversión de 34 millones de pesos (mdp), de los cuales, 13 fueron aportados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el resto son recursos del Gobierno del Estado.

El proyecto completo contempla la instalación de dos fuentes de abastecimiento, un tanque elevado y uno superficial, líneas de conducción y la red de distribución, lo que representa una inversión superior a los 130 mdp.

En su mensaje, la mandataria destacó que este proyecto representa un acto de justicia social, luego de que las familias de esta zona pasaron más de cuatro décadas con una red de abastecimiento deteriorada e insuficiente.

“Para nosotros ustedes son importantes no por dónde viven, ni por ser juarenses o chihuahuenses, sino por el simple hecho de ser seres humanos. Por eso venimos a traerles lo que durante muchos años nadie se atrevió a hacer: obras que no se ven, pero que cambian vidas”, enfatizó.

La titular del Ejecutivo resaltó que este es solo el inicio del trabajo, ya que su administración impulsa un Gobierno humanista, que pone al centro la dignidad de las personas.

Reafirmó su compromiso a los habitantes de Ciudad Juárez, de trabajar para mejorar su calidad de vida.

El director técnico de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Manuel Herrera, explicó que la obra contempla tres etapas. En el caso de la primera, incluye la instalación de 18 kilómetros de tubería, de los cuales ya se han colocado 12.5, es decir, un avance del 70 por ciento.

Las siguientes dos etapas contemplan la perforación de un pozo, además de la colocación de los dos tanques de almacenamiento, con capacidad de 1,000 y 450 metros cúbicos, lo que garantizará el abasto para el crecimiento futuro de la zona.

Por su parte el director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez Rodríguez, expresó que este tipo de obras son fundamentales para avanzar hacia una infraestructura más sólida, moderna y digna, que garantice el acceso al agua potable para todas las familias.

Hizo un llamado a mantener la colaboración y el entendimiento entre dependencias a favor de la ciudadanía, toda vez que estas acciones reflejan el compromiso de trabajar unidos por Ciudad Juárez.