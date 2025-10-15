Participa alcalde Marco Bonilla en lanzamiento de segunda fase de la Plataforma ID 360 de FICOSEC
El alcalde de Chihuahua participó en la presentación de la segunda fase de la Plataforma ID 360, desarrollada por FICOSEC, que convertirá los datos y estadísticas en una herramienta para tomar decisiones en temas de seguridad.
Durante el evento, se destacó que esta herramienta pionera a nivel nacional ofrece una visión integral y transparente de la incidencia delictiva en todo el estado, permitiendo a cualquier ciudadano conocer dónde y cuándo ocurren los delitos, identificar patrones y comparar tendencias.
En esta segunda fase, desarrollada tras su lanzamiento en 2023, se mejoró la navegación, se ampliaron los indicadores y se incorporaron datos sobre accidentes viales en la capital, resultado de un proceso de retroalimentación y colaboración entre expertos, autoridades y ciudadanía.
“La Plataforma ID 360 es más que un proyecto tecnológico: es símbolo del Chihuahua que estamos construyendo, donde los datos sustituyen a las especulaciones y la colaboración vence a la desconfianza”, expresó el alcalde, al reiterar su llamado a seguir trabajando en unidad para que la seguridad de hoy se transforme en la paz del mañana.