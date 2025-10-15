Recibe El Rejón certificación Green flag atardecer 2025

El alcalde Marco Bonilla, encabezó el recibimiento para la ciudad del premio “Green Flag” un reconocimiento internacional al Parque Metropolitano Tres Presas por ser uno de los mejores administrados en su tipo.

Es el primero del Estado de Chihuahua en certificarse de manera Internacional con la Green Flag Award, otorgada por la Asociación Nacional de Parques y Reacreación de México en alianza con Keep Britain Tidy, organización ambiental del Reino Unido que promueve la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

Dicha certificación reconoce, audita y mejora la gestión de parques a travé de estándares verificables, lo que permite reconocer y recompensar a los parques y espacios verdes mejor administrados.