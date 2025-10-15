Invitan a Cuulinaria 2025: gastronomía, cultura y tradición en un solo lugar

El Gobierno Municipal invitó a disfrutar de Cuulinaria 2025, el festival gastronómico y cultural más importante de Chihuahua, que se llevará a cabo el 9 y 10 de noviembre con entrada totalmente gratuita.

El evento se realizará en la zona de El Rejón y contará con amplios estacionamientos en:

• Parque El Encino

• Parque El Relíz

• Parque Familia y JuegosHorarios

• Sábado 9 de noviembre: 1:00 p.m. a 11:00 p.m.

• Domingo 10 de noviembre: 1:00 p.m. a 8:00 p.m.Un festival 100% familiar.

Cuulinaria está diseñado para todas las edades, con actividades especiales para niñas y niños, así como una amplia oferta gastronómica que deleitará a los paladares más exigentes.Música y alegría

El ambiente estará lleno de energía con tres escenarios de música en vivo y una variedad de géneros para disfrutar en compañía de amigos y familia.

Tradición y cultura: homenaje al Día de Muertos

Cuulinaria va más allá de la comida, convirtiéndose en una celebración de nuestras raíces.

Se realizará un desfile de catrinas, habrá catrinas gigantes y una espectacular representación circense, fusionando tradición y modernidad en una explosión de color y sabor.Además, los asistentes podrán admirar alebrijes iluminados y otras expresiones artísticas únicas.

Motor de crecimiento para Chihuahua

El festival impulsa la industria local del vino, sotol y restaurantes, fortaleciendo la economía y posicionando a Chihuahua como un referente turístico.Los Pabellones Culturales destacarán la riqueza del estado con la participación de:

• Cultura menonita

• Cultura rarámuri

• Cultura vaquera

• Pueblos MágicosUna ventana al mundoCuulinaria no es solo un festival: es una plataforma para mostrar la gastronomía, cultura y tradiciones de Chihuahua al mundo, atrayendo visitantes y consolidando a la región como un destino de primer nivel.¡No te lo puedes perder!