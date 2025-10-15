Impulsa Estado la agilización de procesos con la Firma Electrónica Avanzada

La Coordinación de Política Digital dio a conocer que 200 servidores públicos ya cuentan con su Firma Electrónica Avanzada (FEA), un instrumento con validez legal que permite la agilización de procesos y fortalece la transparencia institucional.

Entre las dependencias que la utilizan se encuentran las secretarías de Hacienda, de la Función Pública, de Educación y Deporte, de Innovación y Desarrollo Económico, e instituciones como la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) o el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet).

A estas instancias se suman organismos públicos descentralizados y áreas administrativas estratégicas.

“Ya son más de 20 instituciones las que se han sumado al uso de la Firma Electrónica Avanzada, avanzando hacia un gobierno más digital y eficiente”, destacó Walter Ignacio Zamarrón Estrada, coordinador de Política Digital.

Detalló que para emitir las constancias digitales, se cuenta con una autoridad certificadora dentro de la dependencia, que además desarrolla soluciones innovadoras como el servicio autómata, una herramienta que permite firmar decenas de páginas en cuestión de segundos.

Zamarrón Estrada dijo que ante los resultados obtenidos hasta hoy, se invita a las dependencias y funcionarios públicos que aún no cuentan con su Firma Electrónica Avanzada, a acercarse a la Coordinación de Política Digital para iniciar su registro y aprovechar los beneficios de la digitalización en su trabajo diario.