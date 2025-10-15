Promoverá Chihuahua su liderazgo tecnológico en feria de semiconductores de Taiwán

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), participará en la feria tecnológica Taitronics & AIoT, que se celebrará del 22 al 24 de octubre en Taipéi, Taiwán.

Este evento es una de las ferias más relevantes del mundo en semiconductores, inteligencia artificial, robótica, seguridad inteligente, automatización y tecnologías emergentes.

La delegación encabezada por autoridades estatales, llega a este encuentro con una posición de liderazgo, al ser Chihuahua el mayor exportador manufacturero en México con más de 16 empresas del sector electrónico, 121 mil empleos especializados y el ensamblaje del 50 por ciento de los servidores utilizados por empresas como Meta, Amazon y Google.

Durante este espacio se promocionará el Polo de Desarrollo San Jerónimo como una plataforma de nearshoring en la frontera norte.

Además, se concretarán los acercamientos generados en la edición 2024, a fin de fortalecer las redes de colaboración iniciadas con empresas, universidades y centros de investigación de Taiwán y Asia.

Todo esto, en continuidad a la estrategia de la Ruta de los Semiconductores, que ha consolidado logros relevantes como la profesionalización de 22 estudiantes chihuahuenses en Taiwán, quienes cursan una formación técnica intensiva en semiconductores, vehículos eléctricos y automatización en el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI).

La presencia de la entidad en Taiwán fortalece su posicionamiento como hub tecnológico e innovador, y se espera que con esto se obtengan nuevas puertas a alianzas internacionales, inversión extranjera y transferencia de conocimiento.