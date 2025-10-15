Recorren Bomberos zonas de riesgo para prevenir incendios

HomeLocalRecorren Bomberos zonas de riesgo para prevenir incendios
Local

Michelle Mtzbomberosmunicipioseguridad

El Heroico Cuerpo de Bomberos, por medio de la División de Reducción de Riesgos, realiza recorridos e inspecciones en terrenos en inmuebles que cuenten con acumulación de basura, maleza o materiales, a fin de prevenir incendios.

Además, para evitar focos de infección o peligro de seguridad y una vez detectados, se notifica a los propietarios para que limpien y de ser necesario, realizar el derrumbe según el riesgo, incluso pueden ser acreedores de sanciones.

De octubre del 2024 a la fecha se han identificado 147 inmuebles en situación de riesgo, a la mayoría se les ha otorgado notificación de limpieza, mientras que otros han sido demolidos o tapiados, lo que mejora el entorno y les brinda a los vecinos tranquilidad.

Dichas acciones se realizan mediante el esquema del programa “Derrumbado la Inseguridad”, en donde la Unidad de Investigación de Incendios, la Dirección de Ecología y Protección Civil Municipal, coadyuvan acciones para mantener entornos seguros.

