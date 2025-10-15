Recorren Bomberos zonas de riesgo para prevenir incendios

El Heroico Cuerpo de Bomberos, por medio de la División de Reducción de Riesgos, realiza recorridos e inspecciones en terrenos en inmuebles que cuenten con acumulación de basura, maleza o materiales, a fin de prevenir incendios.

Además, para evitar focos de infección o peligro de seguridad y una vez detectados, se notifica a los propietarios para que limpien y de ser necesario, realizar el derrumbe según el riesgo, incluso pueden ser acreedores de sanciones.

De octubre del 2024 a la fecha se han identificado 147 inmuebles en situación de riesgo, a la mayoría se les ha otorgado notificación de limpieza, mientras que otros han sido demolidos o tapiados, lo que mejora el entorno y les brinda a los vecinos tranquilidad.

Dichas acciones se realizan mediante el esquema del programa “Derrumbado la Inseguridad”, en donde la Unidad de Investigación de Incendios, la Dirección de Ecología y Protección Civil Municipal, coadyuvan acciones para mantener entornos seguros.