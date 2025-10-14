Trump Honra a Charlie Kirk con Medalla Presidencial de la Libertad: “Fue un Mártir de la Verdad”

Fuente: N+

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, hoy martes 14 de octubre de 2025, el máximo honor civil estadounidense a Charlie Kirk, el activista asesinado que inspiró a una generación de jóvenes conservadores y ayudó a impulsar la política de dicha nación a la derecha.

Donald Trump entregó a Erika Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, de manera póstuma, para su difunto esposo, el activista Charlie Kirk.

Así lo recordó Donald Trump a Charlie Kirk:

Hoy estamos aquí para honrar y recordar a un valiente guerrero por la libertad, un líder amado que galvanizó a la siguiente generación como nadie que haya visto antes, y un patriota estadounidense de profundas convicciones… el difunto y gran Charlie Kirk

El presidente Donald Trump aseguró, durante la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad, que “Charlie Kirk fue un visionario y una de las figuras más importantes de su generación”.

Charlie Kirk sabía que la lucha por preservar nuestro patrimonio no solo se libra en el campo de batalla y en los pasillos del poder, sino también en los corazones de la juventud de nuestra nación