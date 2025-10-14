Participaron 2 en el homicidio del abogado David Cohen

Fuente: Infobae

Fueron al menos dos personas las que habrían participado en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, quien fue atacado a balazos en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. y quien falleció el 14 de octubre.

Héctor “N” fue interceptado por un elemento de la Policía de Investigación (PDI) tras atacar al hombre, por lo que fue capturado por las autoridades. Tras la agresión y arresto las autoridades de la CDMX indicaron que fueron dos personas las que participaron en el homicidio.

a titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX), María Luisa Alcalde, aseguró que hay una investigación a fondo de lo sucedido en Ciudad Judicial.

“Estamos investigando con todo rigor este homicidio. Se logró la detención del responsable material de este homicidio del día de ayer inmediatamente después e que se cometió. Tenemos ya diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas el día de ayer en el homicidio”.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, añadió que un aspecto importante es que el agresor directo fue detenido, además de que aprovechó que para agradecer a la Fiscalía de la CDMX y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por las intervenciones.

Tras su arresto, Héctor “N” dijo a las autoridades que tenía 17 años, sin embargo, la FGJ-CDMXC confirmó que el sujeto capturado tiene 18 años de edad, el joven también fue hospitalizado y actualmente está bajo custodia. Por su parte, en un primero momento el abogado fue llevado a un hospital donde fue reportado como “muy grave”.