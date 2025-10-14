Supera IEE Chihuahua auditoría de seguimiento ISO 9001:2015

Chihuahua, Chih.— El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) superó exitosamente la auditoría de seguimiento de su Sistema de Gestión de Calidad, realizada el pasado 9 de octubre por la casa certificadora IBC, bajo la norma internacional ISO 9001:2015.

El resultado fue altamente satisfactorio, al no registrarse ninguna no conformidad, lo que confirma el compromiso del Instituto con la calidad, la eficiencia y la mejora continua en todos sus procesos institucionales.

Desde la Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Continua, se destacó que este logro “no es casualidad, sino reflejo del alto compromiso de la Dirección y del esfuerzo constante, profesionalismo y dedicación de cada una y cada uno de quienes integran el Instituto”.

Asimismo, se subrayó que el Sistema de Gestión de Calidad ha evolucionado y madurado a lo largo del tiempo, gracias a los aprendizajes, ajustes y mejoras implementadas de manera colectiva, consolidando una cultura institucional orientada a la excelencia.

La norma ISO 9001:2015 es un estándar internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de calidad, reconociendo a las organizaciones que aseguran procesos claros, medibles y centrados en la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas.

Con este resultado, el Instituto Estatal Electoral refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el servicio público de calidad, demostrando que la calidad no es una meta, sino una forma de trabajar.